Haie deklassieren Bietigheim im Playoff-Rennen

Die Haie ließen von Beginn an keine Zweifel aufkommen, dass sie unbedingt noch in die Pre-Playoffs kommen wollen. Im ersten Viertel trafen Maximilian Kammerer (9.), Landon Ferraro (11.), Sebastian Uvira (14.) und David McIntyre (19.) per Penalty. Kammerer (25./40.), McIntyre (30.), Jon Matsumoto (41.) und Alex Roach (56.) schraubten das Ergebnis noch deutlich in die Höhe.

Haie dominieren von Beginn an

Dabei waren die Haie zum Zeitpunkt der Führung sogar in Unterzahl nach einer Strafe gegen McIntyre: Doch Luis Üffing bediente Kammerer bei einem Konter mustergütig. Anschließend sorgte das andere Special-Team - für die Überzahl - zweimal nach Strafen gegen Bietigheim für schnelle Tore. Kurz vor dem Ende des ersten Spielabschnitts bekam Köln einen Penalty zugesprochen: McIntyre ließ den Torwart aussteigen und erhöhte auf eine komfortable Vier-Tore-Führung.

Bietigheim fällt auseinander

Im zweiten Abschnitt ging es dann etwas ruhiger zu. Köln blieb aber spielbestimmend. Kammerer erhöhte dann nach schönem pass vor das Tor auf 5:0 - Bietigheim drohte ein Debakel bereits nach zwei Spieldritteln. Zwei Minuten vor Ende des Abschnitts besorgte Braun mit einem Schuss von der blauen Linie den Ehrentreffer - die Freude währte nur 60 Sekunden, da stellte Kammerer mit seinem dritten Treffer den alten Abstand wieder her.

Im letzten Spielabschnitt waren keine 60 Sekunden absolviert, da klingelte es zum achten Mal im Bietigheimer Kasten. Matsumoto hatte am langen Pfosten gelauert. Den Schlusspunkt unter den perfekten Abend der Haie setzte Roach drei Minuten vor Schluss.

Iserlohn ebenfalls noch im Playoff-Rennen

Die andere NRW-Vereine verlebten einen durchwachsenen Abend: Die Düsseldorfer EG unterlag dem EHC München chancenlos mit 0:6. Die DEG war bereits vorher für die Pre-Playoffs qualifiziert. Im direkten NRW-Duell siegte Iserlohn gegen den bereits feststehenden Absteiger Krefeld mit 5:2 und kann somit bei einer Kölner Niederlage am Sonntag noch auf den Einzug in die K.o.-Runde der DEL hoffen.

Quelle: jti