Köln im ersten Drittel nicht richtig im Spiel

Die erste gute Gelegenheit der Partie hatte der ERC, als Jerome Flaake (5.) nach einem Konter an Kölns Keeper Justin Pogge scheiterte. Nur eine Minute später machte Pogge nach einem Querpass auf Ingolstadts Louis-Marc Aubry (6.) im letzten Moment die kurze Ecke zu. Doch dann gingen die Bayern in Führung: Nach starkem Forechecking legte Leon Hüttl die Scheibe rüber zu Mirko Höfflin (8.), der am linken Pfosten nur noch einschieben musste.

Ingolstadt blieb am Drücker und baute seine Führung aus. In Überzahl kombinierte sich der ERC sehenswert vor das Kölner Tor, wo Brandon de Fazio (11.) am rechten Pfosten frei stand und traf. Die Haie waren nicht richtig im Spiel und strahlten bis Ende des ersten Drittels kaum Torgefahr aus.

Haie mit Wut im Bauch

Im zweiten Drittel kamen die Haie mit Wut im Bauch aus der Kabine und glichen innerhalb von 36 Sekunden aus. Zunächst traf Andreas Thuresson (21.) von der linken Seite per Direktabnahme, dann sorgte Jonas Holos (22.) im Nachschuss für das 2:2. Kapitän Moritz Müller (24.) hatte sogar die Führung auf dem Schläger, verzog aber von der blauen Linie.