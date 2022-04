So kommt es schon am Freitagabend (19.30 Uhr) in Nürnberg zum Showdown. Dann wird auch das Thema Kraft eine große Rolle spielen. Die DEG hat in den vergangenen zwölf Tagen bereits fünf Spiele bestritten. Für Nürnberg wird das Spiel am Freitag sogar das siebte Spiel in neun Tagen. Und das alles nach einem Overtime-Spiel am Tag zuvor und eine anstrengenden Hauptrunde mit 56 Spielen in nur sechs Monaten.

Quelle: lt