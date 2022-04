Effiziente DEG trifft doppelt im ersten Drittel

Düsseldorf, das ohne Headcoach Harold Kreis auskommen musste, ging in einer intensiv geführten Partie bereits nach drei Minuten in Führung. Ein Schuss von Kyle Cumiskey (3.) von der linken Seite schlug im langen Eck ein. Anschließend belagerte Nürnberg während des ersten Powerplays das DEG-Tor, Düsseldorfs Keeper Mirko Pantkowski wehrte mehrere Versuche in höchster Not ab.

Auch die nächste Unterzahl überstand die DEG schadlos und erhöhte kurz darauf auf 2:0: Nach einem Puckverlust der Ice Tigers fackelte Stephen MacAulay (12.) nicht lange und traf per Handgelenkschuss ins linke obere Eck.

DEG antwortet umgehend auf Anschlusstreffer

Im zweiten Abschnitt machte Nürnberg Druck und kam zum Anschlusstreffer. Patrick Reimer brachte die Scheibe aus spitzem Winkel in die Mitte zu Daniel Schmölz (24.), der den Puck mit dem Schlittschuh ins Tor lenkte. Nach Überprüfung des Videomaterials wurde der Treffer gegeben.

54 Sekunden später schlug Düsseldorf in Überzahl zurück, als Daniel Fischbuch (25.) mit einem Handgelenkschuss von der blauen Linie Nürnbergs Keeper Niklas Treutle überwand.

Die DEG war weiter am Drücker, doch ein Scheibenverlust von Brendan O'Donnell leitete einen Konter der Ice Tigers ein, den Marko Friedrich (29.) eiskalt abschloss. Nürnberg spielte mehrfach in Überzahl, agierte gegen die aggressive DEG-Defensive aber meist zu harmlos.

Pfosten rettet Düsseldorf den Sieg

Im letzten Drittel schlief die DEG, als der gerade von der Strafbank zurückgekehrte Tim Fleischer (45.) mit einem feinen Pass bedient wurde, aber im Eins-gegen-Eins an Pantkowski scheiterte. Düsseldorf ließ sich nicht hinten einschnüren und suchte selbst immer wieder den Weg nach vorne, es ging rauf und runter. Während der Schlussoffensive Nürnbergs verhinderte der Pfosten bei einem Versuch von Fleischer (59.) den Ausgleich.

Auch Haie mit Blitzstart gegen Ingolstadt

Auch die Kölner Haie legten gegen Ingolstadt einen Blitzstart hin. Nach Scheibengewinn im eigenen Drittel schickte Jon Matsumoto auf der rechten Seite Maximilian Kammerer (3.) auf die Reise, der ERC-Keeper Kevin Reich mit einem Rückhandschuss überwand. Ingolstadt antwortete nur drei Minuten später, als Tim McGauley (6.) per Handgelenkschuss in die linke untere Ecke traf.

Nach der temporeichen Auftaktphase agierten beide Teams etwas defensiver. In der 13. Minute hatte Köln eine Doppelchance: Zunächst wurde Lucas Dumont im letzten Moment geblockt, dann setzte Jonas Holos die Scheibe im Nachschuss knapp über die Latte. Kurz vor Ende des ersten Drittels hatte Matsumoto (20.) die nächste Großchance, die Ingolstadts Torhüter Reich mit etwas Glück noch vereitelte.

Köln holt sich Führung im Powerplay zurück

Im zweiten Abschnitt zogen die Haie das Tempo an und holten sich die Führung im Powerplay zurück. Nach einem Doppelpass mit Andreas Thuresson hämmerte Moritz Müller (28.) den Puck aus zentraler Position in den linken Winkel, Reich war die Sicht verdeckt. Und die Hausherren legten nach. Nach einem Schuss von Pascal Zerressen prallte die Scheibe von Reichs Schonern in die Mitte, wo Alexander Oblinger (32.) aus kurzer Distanz zum 3:1 traf.

Kurz darauf kam Ingolstadt zum Anschlusstreffer: Der nach einem Scheibenverlust von Kölns Maury Edwards durchgestartete Samuel Soramies legte vor dem Tor quer zu Mirko Höfflin (35.), der Kölns Keeper Justin Pogge keine Chance ließ.

Müller baut Führung aus - Zwei Lattentreffer

Im Schlussdrittel verhinderte Reich mit einer Glanzparade gegen den völlig frei stehenden Julian Chrobot (45.) eine höhere Führung für Köln. Auf der Gegenseite hatten die Haie etwas Glück, als Soramies (49.) den Puck bei einem Rebound am leeren Tor vorbeischob.

Mit der nächsten Gelegenheit nahm Moritz Müller zunächst Druck vom Kessel: Ein weiterer Schuss des Kölner Kapitäns von der blauen Linie wurde von Justin Feser entscheidend abgefälscht und bescherte den Haien eine 4:2-Führung.

Nach dem erneuten Ingolstädter Anschluss durch Jerome Flaake (56.) musste Köln noch zittern, hätte bei einem Latten-Treffer von Kammerer (58.) aber beinahe noch das 5:3 erzielt. In einer chaotischen Schlussminute scheiterte wiederum Ingolstadts Brandon DeFazio (60.) an der Latte.