DEL-Playoffs: So geht es für Köln und Düsseldorf weiter

Sollte es am 26. März zu einem sechsten Aufeinandertreffen der beiden Traditionsvereine kommen, wird dieses aufgrund eines Termin-Konflikts mit der Arena nicht in Köln stattfinden. Die Haie würden in diesem Fall nach Krefeld ausweichen. "Wir sind überzeugt, die beste Lösung unter den besonderen Umständen gefunden zu haben, auch wenn ein bitterer Beigeschmack bleibt, " sagt Haie-Geschäftsführer Philipp Walter.

Düsseldorf im Viertelfinale gegen Ingolstadt

Für die Düsseldorfer EG startet das Viertelfinale am Mittwoch (19 Uhr) in Ingolstadt. Beide bisherigen Auswärtsspiele bei den Bayern verlor die DEG. Jedoch konnten beide Heimspiele in der Hauptrunde siegreich gestaltet werden.