Die Hoffnung auf ein Kölner Comeback erhielt bereits sehr früh einen ersten Dämpfer. Manuel Wiederer erzielte bereits in der 3. Minute mit der ersten Offensivaktion der Berliner den Führungstreffer. Die Eisbären blieben das spielbestimmende Team und drängten auf den zweiten Treffer. Die Haie überstanden zwei Unterzahlsituationen im ersten Drittel mit viel Mühe ohne Gegentor, konnten aber ihr eigenes erstes Powerplay ebenfalls nicht nutzen.

Boychuk trifft doppelt

Wie schon in der vorherigen Partie ging es auch an diesem Abend hoch her mit zahlreichen Strafen, die vor allem die Kölner trafen. Zachary Boychuk nutzte eine dieser Powerplay-Situationen zum 2:0 für die Eisbären (28.). In der Folgezeit kassierten auch die Berliner einige Strafen, aus denen die Haie aber trotz mutigen Spiels erneut kein Kapital schlagen konnten. Kurz vor der Drittelpause vergab Jon Matsumoto noch die beste Kölner Chance zum Anschlusstreffer.

Die Haie nahmen sich für das Schlussdrittel viel vor und kamen früh zu guten Gelegenheiten durch Zach Sill und Landon Ferraro, die beide an Eisbären-Goali Mathias Niederberger scheiterten. Statt dem 1:2 fiel jedoch auf der Gegenseite das vorentscheidende 3:0 für die Eisbären durch den zweiten Treffer von Boychuk (45.). In der Schlussphase ging Krupp volles Risiko und nahm Torhüter Justin Pogge vom Eis. Berlin nutzte das umgehend zu einem Empty-Net-Goal zum 4:0 durch Giovanni Fiore (55.).

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Düsseldorf verliert knapp in München

Die Düsseldorfer EG verlor am Abend ebenfalls Spiel drei, liegt in der Serie gegen den EHC München aber nun mit 1:2 zurück. Die Münchener setzten sich im dritten Spiel in eigener Halle mit 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) durch.

Die DEG erwischte den besseren Start und ging nach einer tollen Kombination über Stephen McAulay durch Bernhard Ebner in Führung (5.). Die Düsseldorfer bestimmten die Anfangsphase, gaben nach einer Strafe für Luca Zitterbart aber zunehmend das Heft aus der Hand. Folgerichtig glichen die Münchener durch Patrick Hager aus (18.).

Parkes mit der Entscheidung

Nach einem ausgeglichenen Beginn des zweiten Drittels gingen die Hausherren in Führung. Yasin Ehliz erzielte am Ende einer Drangphase des EHC das 2:1 (24.). Danach flachte die Partie deutlich ab. Vor allem die DEG hatte Probleme, sich überhaupt zu befreien und ging deshalb mit einem Rückstand ins Schlussdrittel.

Auch in den letzten 20 Minuten war die Partie über weite Strecken sehr zerfahren. Die DEG handelte sich zwei Strafzeiten für Tobias Eder und Daniel Fischbuch ein, überstand die Unterzahlen aber auch dank eines starken Mirko Pantkowski im Tor schadlos. Dennoch erzielten die Münchener den nächsten Treffer. Das 3:1 durch Trevor Parkes bedeutete die Entscheidung (56.).