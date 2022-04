DEL-Playoffs: Kölner Haie verlieren erstes Spiel in Berlin

Schnelles Berliner Tor im Mitteldrittel

Das änderte sich im Mittelabschnitt schnell. Einen Torhüter wie Pogge, dem mit Schüssen nur schwer beizukommen ist, muss man ausspielen. Genau das taten die Berliner. Nach nur 27 Sekunden kam Leo Pföderl nach einem Fehler im Aufbauspiel der Haie an den Puck, fuhr vor das Tor von Pogge, suchte aber nicht selbst den Abschluss, sondern legte nach langer Verzögerung mit der Rückhand zurück auf Marcel Noebels. Für den 30-Jährigen war der Führungstreffer nur noch Formsache.

Die Kölner kamen vor allem nach Berliner Nachlässigkeiten zu der einen oder anderen Chance, darunter aber zunächst keine von der Qualität derer, die Matsumoto und Neill im ersten Drittel hatten. Ganz anders die Berliner: Bei einem Fernschuss von Morgan Ellis brachte Pföderl seinen Schläger noch vor dem Kölner Verteidiger an die Scheibe und fälschte diese unhaltbar für Pogge ab.

Niederberger verhindert zunächst Kölner Anschlusstreffer

Danach kamen die Haie noch zweimal gefährlich vors Berliner Tor - mit Abschlüssen von David McIntyre nach Doppelpass mit Landon Ferraro (34. Minute) und Alexander Oblinger (36.) -, doch Niederberger stand dem Kölner Anschlusstreffer nach wie vor im Weg.

Das Schlussdrittel war zunächst wie die beiden zuvor von starken Torhütern geprägt - Pogge verhinderte einen höheren Rückstand, Niederberger den ersten Viertelfinaltreffer der Haie. In der 54. Minute leistete sich der Berliner Schlussmann nach einem Schuss von Lucas Dumont jedoch einen folgenschweren Abpraller. McIntyre, der vor dem Kasten genau darauf gelauert hatte, traf zum 1:2 für Köln. Anschließend hatten die Haie bei einem Pfostentreffer von Zach Boychuk noch Glück, ehe sie alles auf eine Karte setzten und Pogge in der Schlussphase vom Eis nahmen. Matsumoto setzte Marcel Müller vor dem Tor noch einmal stark in Szene, doch Niederberger leistete sich keinen zweiten Patzer und hielt den Berliner Auftaktsieg fest.

Die zweite Partie der "Best of five"-Serie wird am kommenden Dienstag ab 19.30 Uhr in Köln ausgetragen.