DEL-Playoffs: DEG unterliegt nach starker Leistung in München

Andrew O'Brien wurde in der Mitte des DEG-Drittels von Austin Ortega bedient und zog einfach mal ab. Die Scheibe wurde wohl noch leicht abgefälscht und rutschte am Düsseldorfer Torwart Mirko Pantkowski vorbei ins Tor. Die Gäste hatten den besseren Start und verbuchten deutlich mehr Torschüsse, doch die Bayern schossen das erste Tor.

D'Amigo trifft in Unterzahl zum Ausgleich

Die Düsseldorfer ließen sich davon nicht aus der Ruhe bringen und hielten dagegen. In der 18. Minute hatten sie aber einen Schreckmoment zu überstehen, als Verteidiger Nicolas Geitner bei einer Abwehraktion in Unterzahl den Puck ins Gesicht bekam und regungslos liegen blieb. Er konnte das Eis letztlich selbstständig verlassen, aber die Partie war für ihn gelaufen.

Doch auch das brachte die DEG-Spieler nicht aus der Fassung - im Gegenteil. Kurz darauf erzielten sie in Unterzahl den 1:1-Ausgleich. Jerry D'Amigo hatte sich im Abwehrdrittel die Scheibe geschnappt, setzte zu einem Solo über die gesamte Eisfläche an und schlenzte den Puck Eiskalt an Haukeland vorbei ins lange Eck.

Zitterbart sorgt für überraschende DEG-Führung

Für den Mittelabschnitt hatten sich die Münchner offensiv deutlich mehr vorgenommen und feuerten mehr Schüsse auf Pantkowski ab. Der präsentierte sich wie schon gegen Nürnberg, als er 91,8 Prozent der Schüsse auf sein Gehäuse abwehrte, in starker Verfassung. Dieses Mal wurden die Hausherren von den Gästen eiskalt erwischt. Zitterbart verwandelte einen Querpass von Jakob Mayenschein gegen die Laufrichtung von Haukeland zur überraschenden Führung für die DEG (28.).

Sie währte indes nicht lange, da Ben Smith (29.) die nächste brenzlige Situation vor dem DEG-Tor zum Ausgleich nutzte. Der wurde nach Videobeweis auch gegeben. Dies blieb den Münchnern in der 38. Minute nach einem weiteren Videobeweis verwehrt - Patrick Hager hatte die unter dem Schoner von Pantkowski liegende Scheibe über die Linie gestochert.

Redmond schießt München auf Siegesstraße

Mit dem 2:2 konnte die DEG angesichts des Chancenplus der Münchner nach 40 Minuten gut leben, doch sie musste gleich zu Beginn des Schlussdrittels in der Abwehr weiter Schwerstarbeit verrichten - vor allem Pantkowski. Das gelang ihm lange bravourös. Doch während die DEG bei einem Pfostentreffer durch Victor Svensson Pech hatte, fehlte dieses dem DEG-Keeper in der 52. Minute, als ein von ihm geblockter Schuss erneut beim Schützen Zach Redmond landete und dieser zum 3:2 traf. Frederik Tiffels hatte Redmond zuvor mit einem starken Querpass in Szene gesetzt.

Im Schlussspurt mussten die Düsseldorfer mit der Herausnahme ihres Keepers volles Risiko gehen, um doch noch den Ausgleich zu erzwingen. Der Schuss ging nach hinten los - O'Brien sorgte mit seinem Treffer ins verwaiste DEG-Tor für die Entscheidung (59.).