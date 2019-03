Die Kölner Haie starten am Dienstag (12.03.2019) in der Reihe Best-of-Seven in eigener Halle gegen den ERC Ingolstadt. Der rheinische Nachbar aus Düsseldorf muss zuerst auswärts bei den Augsburger Panthern ran (Anpfiff jeweils um 19.30 Uhr). Am Freitag geht es dann mit wechselndem Heimrecht direkt mit dem zweiten Spiel weiter.

Düsseldorf zuletzt mit absteigender Formkurve

Den Düsseldorfern dürfte die neuntägige Pause zwischen dem letzten Hauptrundenspiel und dem ersten Play-off-Spiel sicher nicht ungelegen gekommen sein. Zuletzt kassierte das Team von Trainer Harold Kreis fünf Pleiten in Serie und wurde am Ende Sechster, obwohl man lange Zeit Platz drei im Visier hatte.