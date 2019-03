Düsseldorfer EG - Augsburger Panther 2:3

Die Düsseldorfer EG ist in der Bredouille und gegen die Augsburger Panther zum Siegen verdammt. Mit 2:3 liegen die Rheinländer in der Serie hinten, jetzt müssen zwei Siege her. Bei der jüngsten Pleite in Bayern lag die DEG in der 59. Minute noch mit 3:2 vorne und verlor am Ende mit 3:4 nach Verlängerung. "Wir haben ein Spiel verloren, das wir nie verlieren dürfen", sagte Kapitän Alexander Barta. Mit ganz viel Wut im Bauch geht der Altmeister jetzt Spiel sechs an.