Die Haie unterlagen am Freitag (22.03.2019) beim ERC Ingolstadt mit 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) nach Verlängerung und liegen in der "best-of-seven"-Serie mit 1:3 hinten. Ingolstadt kann am Sonntag alles klar machen. Köln glich in Ingolstadt spät durch Alexander Oblinger zum 2:2 aus (55. Minute), in der Overtime sorgte dann Brandon Mashinter nach 3:26 Minuten für die Entscheidung.