Mit etwas unterschiedlichen Vorzeichen, aber ähnlichem Rückenwind gehen die Düsseldorfer EG und die Kölner Haie in die vierte Partie der "best of seven"-Viertelfinalserie der DEL-Play-offs.

Die DEG nimmt den Schwung aus zwei Siegen in Folge mit in die Heimpartie am Freitagabend (22.03.2019). Nach der klaren 1:7-Pleite zum Start hat das Team von Trainer Harold Kreis den Augsburger Panthern den Heimvorteil mit den zwei folgenden Siegen abgeluchst. Im wichtigen Spiel vier kann die DEG nun daheim die Weichen auf Sieg in der Serie stellen. "Gedächtnisschwund ist eine gute Eigenschaft in den Play-offs" , kommentiert DEG-Trainer Kreis die Entwicklung, warnt aber auch: "Es ist weiterhin alles offen. Wir müssen hellwach sein. Es geht wieder bei 0:0 los!"

Ausschlaggebender Faktor könnte am Freitag wieder die momentan hervorragend aufgelegte Düsseldorfer Offensive sein. Die erste Reihe um Alex Barta, Jaedon Descheneau und Philip Gogulla steuerte bislang fünf Tore und 13 Punkte bei. Insgesamt hat die DEG-Offensive alle acht Treffer in den bisherigen Spielen erzielt. Hinzu kommt: Die DEG ist der erklärte Angstgegner der Panther, alle vier Spiele in der Hauptrunde gingen verloren.