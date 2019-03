Kölner Haie - ERC Ingolstadt 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Die Kölner Haie haben ein frühes Aus in den DEL-Play-offs mit einem 4:2-Sieg am Sonntag (24.03.2018) gegen den ERC Ingolstadt verhindert und in der "Best of seven"-Serie auf 2:3 verkürzt.

Die Partie begann für Köln mit einem Schreckmoment. Ingolstadt nutzte einen Abwehrfehler der Haie zur frühen Führung durch Darin Olver (4. Minute). Danach spielten die Kölner stark nach vorne, scheiterten aber immer wieder an ERC-Schlussmann Jochen Reimer. Kurz vor der ersten Pausen-Sirene belohnten sich die Gastgeber, als Fabio Pfohl einen Querpass über Reimer hinweg zum 1:1 im Netz unterbrachte (18.).

Tiffels' wichtiger Treffer

Köln durfte in Durchgang zwei zunächst über das 2:1 jubeln. Michael Zalewski war auf Pass von Ryan Jones zur Stelle (23.) Aber es dauerte gerade einmal 47 Sekunden, ehe Tim Wohlgemuth beim nächsten Angriff für Ingolstadt in einem Getümmel vor dem Kölner Tor den Schläger reinhielt und wieder auf 2:2 stellt (24.). Danach fehlte den Gastgebern die nötige Durchschlagskraft.

Im letzten Abschnitt nahmen die Haie aber wieder mehr Fahrt auf. Felix Tiffels gelang das 3:2 (45.). Danach hatten die Kölner gleich mehrere guten Chancen zu erhöhen und kämpften sich bis zum Schluss durch, ehe Jason Akeson mit dem 4:2 in leere Tor für die Entscheidung sorgte (60.) Am Freitag geht es in Ingolstadt weiter.