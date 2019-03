In der Best-of-Seven-Serie führen die Rheinländer damit 2:1. Nach dem frühen Gegentreffer durch Simon Sezemsky (1.) erzielten im Curt-Frenzel-Stadion Jaedon Descheneau (2.), Patrick Buzas (13.), Braden Pimm (19.) und Philip Gogulla (38.) die Tore für die Gäste. Matt White (28.) und Drew LeBlanc (31.) verhalfen Augsburg zum zwischenzeitlichen 3:3.

Das erste Duell mit den Panthern hatte die DEG an gleicher Stelle am vergangenen Dienstag 1:7 verloren, in Düsseldorf setzten sich am Freitag die Gastgeber mit 4:1 durch.