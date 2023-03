Umkämpfte Partie - keine Tore im ersten Drittel

Die beiden Teams lieferten sich erneut einen intensiven Kampf - es dauerte lediglich 34 Sekunden, bis Mannheims David Wolf und Kölns Stanislav Dietz das erste Mal auf der Strafbank Platz nehmen mussten. Mannheim war im torlosen ersten Drittel insgesamt das bessere Team, Ryan MacInnis (2.) prüfte erstmals Kölns Keeper Mirko Pantkowski. Auch in den folgenden Minuten hatte Pantkowski alle Hände voll zu tun.

Auf der Gegenseite verlor Mannheim die Scheibe im Spielaufbau, doch der durchgestartete Maximilian Kammerer (8.) ließ die Kölner Großchance liegen. Anschließend deckten die Adler das Haie-Tor wieder mit Schüssen ein, Markus Eisenschmid (12.) und David Wolf (13.) verzogen knapp. Kurz vor Ende des ersten Abschnitts verhinderte Pantkowski mit einem Blitzreflex den Rückstand für die Haie, als er gegen den völlig frei stehenden Matthias Plachta parierte.

Köln dreht Rückstand in Führung

Im Mittelabschnitt ging Mannheim in Überzahl in Führung: Nach einem präzisen Querpass von Plachta nahm Tyler Gaudet (22.) die Scheibe auf der linken Seite an und beförderte sie ins kurze Eck. Es gab Chancen auf beiden Seiten. Zunächst setzte Kölns Dietz (24.) einen Schuss knapp über die Querlatte, auf der anderen Seite lenkte Pantkowski einen Schuss von Thomas Larkin (25.) mit der Schulter noch über das Tor.

In der 32. Minute glichen die Haie aus: Ein abgefälschter Schuss von Mark Olver schlug im Mannheimer Tor ein. Andreas Thuresson wollte dabei den Olver-Schuss vor dem Adler-Tor noch über die Linie drücken - er traf den Puck nicht, irritierte Adler-Keeper Arno Tiefensee aber durch seine Aktion.

Mannheim antwortete mit einem Lattenschuss von Eisenschmid (35.) - dann schlug Köln wieder zu. Nick Bailen (36.) blieb zunächst an drei Mannheimern hängen, doch Carter Proft holte sich die Scheibe zurück und legte erneut für Bailen auf, der oben links ins Eck zum 2:1 traf.

Plachta nagelt den Puck ins Kölner Gehäuse

Das Schlussdrittel begann zerfahren. Einen Kölner Schuss, der Tiefensee über den Schoner rutschte, konnte Mannheim gerade noch auf der Linie klären. Eine Minute später strich ein Schlagschuss von David McIntyre (47.) knapp am Adler-Gehäuse vorbei. Dann stand wieder Pantkowski im Mittelpunkt: Der Haie-Keeper ließ sowohl Lean Bergmann (48.) und MacInnis (49.) mit ihren Schüssen scheitern.

In den letzten zehn Minuten lief Mannheim immer wieder an, doch Köln brachte immer noch einen Schläger dazwischen oder Pantkowski war zur Stelle - doch knapp 90 Sekunden vor Schluss hatte Mannheim noch einmal Überzahl. Die Scheibe kam an die blaue Linie zu Plachta (59.), der mit einem 147 km/h schnellen Onetimer den Ausgleich erzielte.

McIntyre wird zum Matchwinner

Mannheim startete mit viel Druck in die erste Verlängerung, doch Gaudet (61.) und Nico Krämmer (64.) nutzten ihre hochkarätigen Möglichkeiten nicht. Bei Köln ließen unter anderem McIntyre (67.) und Landon Ferraro (69.) dicke Chancen liegen. So ging es in die zweite 20-minütige Verlängerung. In dieser sorgte McIntyre (87.) für die Entscheidung.

Spiel vier findet bereits am Dienstag (19.30 Uhr) in Köln statt.