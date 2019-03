Führungstreffer durch Ryan Jones

Ryan Jones schoss die Gastgeber in der Kölner Arena in der vierten Minute des Spiels am Sonntagnachmittag in Führung.

In einer Überzahlsituation glich Ingolstadt in der 26. Minute zum 1:1 aus: Brandon Mashinter schoss KEC-Goalie Gustaf Wesslau von hinten an, vom Bein des Torwarts prallte der Puck ins Netz.