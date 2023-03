Düsseldorf setzte sich am Sonntag in Ingolstadt mit 2:1 (0:1, 0:0, 0:0, 1:0) nach Verlängerung durch und verkürzte in der "Best of seven"-Serie auf 1:2. Die ersten beiden Partien hatte die DEG zuvor mit 4:5 nach Verlängerung und 1:3 verloren.

"Die Jungs haben richtig gut gefightet. Wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und auf unsere Chancen gewartet. Anfangs waren wir zu passiv, haben uns aber dann ins Spiel reingebracht" , sagte Düsseldorfs Co-Trainer Daniel Kreutzer nach dem Spiel bei "MagentaSport".