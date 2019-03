Die Düsseldorfer EG hat das vorzeitige Saisonende in buchstäblich letzter Minute noch einmal abgewendet. Die Düsseldorfer gewannen Spiel sechs der Viertelfinalserie gegen die Augsburger Panther am Freitagabend (29.03.2019) mit 4:3 nach Verlängerung und erzwangen ein alles entscheidendes siebtes Spiel am Sonntag in Augsburg.

Descheneau mit dem Siegtreffer für die DEG

Kevin Marshall (60.) rettete die Düsseldorfer kurz vor der Schlusssirene in die Verlängerung. Jaedon Descheneau gelang in der Overtime der umjubelte Siegtreffer.