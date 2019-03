Für die Düsseldorfer EG ist die Saison in der Deutschen Eishockey-Liga beendet. Die DEG verlor das entscheidende siebte Viertelfinale bei den Augsburger Panthern am Sonntag (31.03.2019) mit 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) und unterlag in der Serie mit 3:4.

DEG-Führungstor durch Pimm

Braden Pimm hatte die Gäste aus Düsseldorf mit einem überlegten Schuss in der 14. Minute in Führung gebracht. Doch die Freude währte nicht lange: Daniel Schmölz glich für Augsburg rasch aus (19.).