Doppelter Friedrich schockt Eisbären im ersten Drittel

Iserlohn gelang die frühe Führung durch Marko Friedrich (3.), der nach einem Pass von Robert Raymond von der blauen Linie startete und durch die Beine von Berlins Keeper Mathias Niederberger zum 1:0 einschob. Anschließend nahm Berlin das Tor der Roosters unter Dauerbeschuss, doch Iserlohns Keeper Andreas Jenike war zur Stelle. Auf der anderen Seite schlugen die Sauerländer, die zu diesem Zeitpunkt deutlich weniger Torschüsse auf dem Konto hatten, wieder eiskalt zu: Friedrich (9.) schoss aus spitzem Winkel Niederbergers Schoner an und erhöhte mit seinem zweiten Tor auf 2:0.

In der 13. Minute hatte Friedrich bei einem Konter sogar das 3:0 auf dem Schläger, scheiterte im Eins-gegen-Eins aber an Niederberger. Bei einem gefährlichen Schuss von Berlins John Ramage (15.) parierte Jenike glänzend mit einem Fanghand-Save. In der Schlussphase nahm der Druck der Berliner weiter zu, doch die Roosters hielten stand und lauerten weiter auf ihre Möglichkeiten. "Wir hatten in den Anfangsminuten zu wenig Härte in den Zweikämpfen, danach war es besser" , sagte Berlins Jonas Müller in der Drittelpause bei "MagentaSport".

Bärenstarke Berliner drehen Spiel im zweiten Abschnitt

Unmittelbar nach Start des zweiten Abschnitts platzte bei den Berlinern der Knoten. Matt White (21.) schnappte sich nach einem Bully vor dem Iserlohner Tor die Scheibe, sprintete auf Jenike zu und schloss trocken zum 1:2 ab. Die Partie nahm an Intensität weiter zu. Berlin schnürte die Sauerländer oft im eigenen Drittel ein und schoss aus allen Lagen, Iserlohn verteidigte leidenschaftlich und hatte nur wenig Entlastung. Schließlich gelang White (30.) nach einer Jenike-Parade im Nachschuss der Ausgleich.

Nur 43 Sekunden später erzielte White (31.) - erneut im Nachschuss - die Führung für die dominanten Eisbären. Iserlohn nahm eine Auszeit, doch Berlins Kristopher Focault (33.) tunnelte nach einem feinen Pass von White Iserlohns Jenike und erhöhte auf 4:2. 6,1 Sekunden vor Drittelende kamen die Roosters in Überzahl wieder heran, als Casey Bailey (40.) die Scheibe nach Pass von Ryan O'Connor in den Winkel hämmerte. "Wir haben das zweite Drittel verschlafen, wir müssen nun unsere Chancen wieder besser nutzen", sagte Iserlohns Taro Jentzsch.

McKiernan macht den Deckel drauf

Wenige Minuten nach Beginn des Schlussdrittels verhinderte Jenike gegen White und dann gegen Lukas Reichel einen höheren Iserlohner Rückstand und hatte auch anschließend alle Hände voll zu tun. Die Roosters wehrten sich nun wieder stärker, Berlin blieb aber das bestimmende Team. Während eines Iserlohner Spielaufbaus ging der Puck an der gegnerischen blauen Linie an Ryan McKiernan (52.) verloren, der den Konter mit dem Treffer zum 5:3 abschloss. In einer 5-gegen-3-Situation hatte Iserlohn einige gute Chancen auf den Anschluss, doch Niederberger hielt sein Tor nun sauber.