Die Mannschaft von Headcoach Kurt Kleinendorst unterlag am Montagabend 2:6 (0:1, 1:2, 1:3), hat angesichts von sieben Punkten Vorsprung auf Schlusslicht Krefeld aber weiter beste Chancen, in der höchsten deutschen Spielklasse zu bleiben. Krefeld trifft im Kellerduell am Dienstag auf den Vorletzten Schwenningen und muss gewinnen, um die letzte Chance zu wahren.