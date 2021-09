DEL: Kölner Haie verlieren turbulentes Spiel in München

Trotz weiterer Großchancen für München durch Patrick Hager (12.) und Tiffels (17.) sowie durch Jon Matusmoto für Köln (17.) blieb das Auftaktdrittel torlos.

Nach dem ersten Seitenwechsel kamen die Kölner etwas besser ins Spiel, was auch daran lag, dass sie nach einer frühen Strafe gegen Trevor Parkes erstmal in Überzahl spielten (21.). Mit einem Mann mehr auf dem Eis strahlten die Gäste allerdings kaum Torgefahr aus.

Überraschende Haie-Führung durch Müller

Die überraschende Führung gelang ihnen, als die Münchner wieder komplett waren. Moritz Müller konnte aus der linken Ecke hinter dem Tor völlig unbedrängt vor selbiges kurven und überwand Danny aus den Birken zum 1:0 (26.).

Ähnlich schlecht sah die Defensive der Gastgeber in der 29. Minute aus. Nach einem gewonnen Bully spielten die Kölner den Puck tief in die Angriffszone. Dort kam Luis Üffing an die Scheibe und legte sie vors Tor, wo Landon Ferraro leichtes Spiel hatte - 0:2.

Danach wirkte es kurz so, als seien die Hausherren etwas von der Rolle. Doch nachdem Müller den dritten Streich für Köln verpasst hatte, drehten die Bayern in nicht einmal zwei Minuten das Spiel. Benjamin Street (30.), Zach Redmond - bei angezeigter Strafe gegen die Haie (31.) - und Austin Ortega (32.) schockten Köln.

Stresstest geht auch nach Auszeit weiter

Haie-Coach Uwe Krupp nahm eine Auszeit, aber danach ging der Stresstest für sein Team unvermindert, wenn auch folgenlos weiter. Wie aus dem nichts hatte Köln bei einem Alleingang des von Strafbank zurückgekehrten Pascal Zerressen sogar die Chance zum Ausgleich (37.). Der fiel aber erst in der 38. Minute, als Andreas Thuresson einen Querpass in Überzahl in den rechten Winkel drosch.

Ein Powerplay auf der Gegenseite endete schließlich mit dem letzten Treffer des turbulenten Drittels. Nach Querpass von Tiffels vor dem Tor, schnürte Redmond seinen Doppelpack zur 4:3-Pausenführung (40.).

Tiffels besiegelt Kölner Schlappe mit Doppelpack

Im Duell mit seinem Ex-Club blieb es für Tiffels indes nicht bei einem Assist. Als Haie-Schlussmann Tomáš Pöpperle einen Schuss von Redmond nur zur Seite abprallen lassen konnte, stand Tiffels goldrichtig und hatte keine Mühe, das 5:3 für München zu markieren (44.).

Die Kölner kamen durch Quinton Howden zwar noch zum 4:5, als sie ihren Keeper vom Eis genommen hatten, doch Tiffels sorgte mit seinem Treffer ins leere Kölner Tor für die Entscheidung.