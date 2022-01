DEL: Düsseldorf und Köln verlieren weiter

Düsseldorf startete gut ins Spiel und drängte sofort auf den Führungstreffer, den Carter Proft in der 10. Minute folgerichtig erzielte. Aber die Eisbären schlugen umgehend zurück und kamen durch Marco Baßler zum Ausgleich (12.). Die DEG hatte zu diesem Zeitpunkt 15:7 Schüsse auf das Tor gebracht, doch anstatt zu führen, geriet sie in Rückstand. Mark Zengerle erzielte das 2:1 für Berlin (16.). Kurz vor der Schlusssirene hatte Jerry D'Amigo noch eine Großchance auf das 2:2, vergab aber.

Im zweiten Durchgang setzte sich das Pech der DEG nahtlos fort. Stephen Macaulay verpasste knapp den Ausgleichstreffer und im Gegenzug erzielte Kai Wissmann das dritte Berliner Tor (24.). Nur 52 Sekunden danach ließ Blaine Byron das 4:1 für Berlin folgen (25.). Der Doppelschlag zeigte Wirkung und die verunsicherte DEG agierte nicht mehr so offensiv wie zuvor. Stattdessen hatte Berlin das Spiel nun gut im Griff. Erst in der 34. Minute handelte sich Alexander Barta die erste Strafe der Partie ein, kurz darauf folgte ihm Kai Wissmann von den Eisbären. Im vier gegen vier erzielte Daniel Fischbuch für die DEG das 2:4 (35.).

DEG holt drei Tore auf und verliert trotzdem

Mit dem Tor kam neue Hoffnung bei den Hausherren auf, die in Person von Tobias Eder umgehend den Anschlusstreffer folgen ließen (37.). Beide Teams wurden ihrem Ruf als treffsicherste Mannschaften in zweiten Dritteln gerecht und trennten sich in diesem Abschnitt 2:2.

Die DEG setzte ihre starke Leistung zu Beginn des Schlussdrittels fort und kam zum verdienten Ausgleichstreffer durch Cedric Schiemenz (44.). Berlin war um eine Reaktion bemüht und ging in der 50. Minute erneut in Führung (Byron). Düsseldorf drängte auf den erneuten Ausgleich, bekam durch das Tor von Matt White (58.) aber die kalte Dusche und musste sich am Ende erneut geschlagen geben. Marcel Noebels traf noch ins leere Tor zum 7:4 aus Berliner Sicht (60.).