DEL: Düsseldorf und Köln weiter auf Talfahrt

Das DEL-Schlusslicht war im ersten Drittel das effizientere Team. Tyson Spink (7.) und sein Zwillingsbruder Tylor Spink (19.) brachten die Hausherren mit 2:0 in Führung. Der zweite Treffer fiel im einzigen Powerplay des ersten Spielabschnitts. Im zweiten Drittel wurde die DEG wesentlich stärker und kam in der 33. Minute zum inzwischen überfälligen Anschlussreffer durch Victor Svensson. Düsseldorf drängte weiter, blieb aber auch in der ersten eigenen Überzahl ohne Treffer und verzweifelte immer wieder am starken Joacim Eriksson im Tor der Wild Wings.

Zu Beginn des Schlussdrittels ließen die Gäste erneut zwei Powerplay-Phase ungenutzt und liefen weiter dem knappen Rückstand hinterher. Kurz vor Schluss nahm Düsseldorf den Torhüter raus. Doch statt dem Ausgleichstreffer sorgte Tomas Zaborski mit einem Empty-Net-Goal für die Entscheidung.

Kölner Haie verlieren in Bietigheim

Im zweiten Spiel des Abends kassierten die Kölner Haie bei den Bietigheim Steelers ihre fünfte Niederlage in Folge. Der Aufsteiger setzte sich mit 4:3 (1:1, 1:1, 2:0) durch und die Haie rutschten auf Platz acht ab.

Der Aufsteiger erwischte den besseren Start und nutzte die erste Überzahl zum 1:0 durch Matt McKnight (6.). Die Haie antworteten umgehend mit dem Ausgleich durch Andreas Thuresson (8.). Zum Ende des ersten Drittels wurden die Haie dann spielbestimmend und setzten das im zweiten Spielabschnitt fort. Folgerichtig fiel der Führungstreffer durch Jan Luca Sennhenn (24.). Diese hielt allerdings nicht lange, denn in der 32. Minute glich Jalen Smereck aus.

Die Haie waren spielbestimmend und hatten zum Start des Schlussdrittels bereits stolze 42 Schüsse abgegeben. Die Tore schossen aber die Gastgeber. Daniel Weiss (45.) und Riley Sheen entschieden die Partie zu Gunsten der Steelers. Maximilian Kammerers Treffer (59.) reichte den Haie nicht mehr.

bh | Stand: 05.01.2022, 22:49