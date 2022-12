DEL: Düsseldorfer EG setzt Siegesserie gegen Mannheim fort

Haukeland verhindert Ausgleich mit Glanzparade

Die bekam Ryan MacInnis in der 35. Minute, als er Haukeland zunächst glänzend verlud, dann aber doch noch an dessen blitzschnell ausgefahrenen Schoner scheiterte - Glanzparade. Trotz einer weiteren guten DEG-Chance, bei der Tiefensee das kurze Ecke dichtmachte, gestalteten die Adler die Partie nun offener, bis eine Strafzeit gegen Plachte (40.) ihre Offensivbemühungen beendete.

Nach dem gefahrlos verpufften Überzahlspiel der Hausherren, hatten im Schlussdrittel beide Teams ihre guten Momente. Allerdings ohne, dass dabei Zählbares heraussprang. Schüsse, die die Gehäuse nicht verfehlten, landeten beim Keeper, wie etwa die Direktabnahme von MacAulay nachdem Daniel Fischbuch ihn bedient hatte - Tiefensee war auf dem Posten. (45.).

Bittner scheitert am Innenpfosten

In der 51. Minute gingen die Düsseldorfer auch nach Aluminium-Treffern in Führung, als Paul Bittner einen Schuss von Mikko Kousa an den Innenpfosten lenkte. Von dort rutsche er aber nichts ins Tor, sondern quer zur Torlinie am Kasten vorbei.

So musste die Entscheidung in der Schlussphase fallen, in der die Adler mit der Herausnahme von Torwart Tiefensee alles auf eine Karte setzten (59.), dafür jedoch nicht belohnt wurden. An Haukeland war an diesem Abend kein Vorbeikommen.

Kölner Haie drehen Spiel im Schlussdrittel

Die Kölner Haie traten nach ihrem 9:0-Kantersieg gegen Frankfurt in Sachen Torausbeute bescheidener auf, durften sich aber auch gegen die Augsburger Panther über einen 4:2 (0:1, 1:1, 2:0)-Heimsieg freuen. Nachdem sie fast zwei Drittel vergeblich auf das Tor von Dennis Endras angelaufen waren, erzielte Maximilian Kammerer für Köln in der 39. Minute das Anschlusstor zum 1:2. Im Schlussdrittel trafen Jason Bast (42.), erneut Kammerer (50.) und David McIntyre (60./leeres Tor) zum Sieg.