DEL: Köln zwischen Playoff-Ambitionen und Abstiegskampf

19 Gegentore in einer Woche

Auch Trainer Uwe Krupp zeigte wenig Verständnis für die Leistung seiner Mannschaft: "Die Art und Weise, wie wir uns präsentiert haben, war unter aller Sau ." In Nürnberg fand der KEC im ersten Drittel überhaupt nicht statt und ging mit einem 1:4-Rückstand in die erste Pause.

" Ich bin stocksauer, ich hab' die Schnauze voll", sagte Krupp nach der Partie. Der KEC kassierte zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage sieben Gegentore - hinzu kamen am vergangenen Freitag fünf Gegentore gegen Schwenningen (2:5).

Negativserie seit Anfang Dezember 2021

Man rätselt in Köln, wie der sportliche Einbruch zu Stande kommen konnte. Ihren Ursprung findet die Negativserie des Traditionklubs im Dezember letzten Jahres. Der Absturz vom zwischenzeitlichen Tabellenplatz drei (2. Dezember 2021) auf den drittletzten Rang ist das Resultat einer kontinuierlichen Negativ-Entwicklung.

Noch im November 2021 etablierten sich die Haie mit elf Siegen aus zwölf Spielen als echtes Top-Team der Liga. Was folgte, ist von außen aber auch aus Sicht der Akteure nicht zu erklären. Von den letzten 22 Partien gewannen die Kölner lediglich drei Spiele. Kein DEL-Team ist in diesem Zeitraum schlechter.

Walter stärkt Krupp den Rücken

Einen Playoff-Platz hat der KEC längst nicht mehr in eigener Hand. Zwar beträgt der Abstand auf den Tabellenzenhten aus Augsburg nur 0.1 Punkte, allerdings haben die Kölner bereits deutlich mehr Spiele absolviert als die Konkurrenten.

Philipp Walter

Statt mit dem Meisterschaftsrennen muss man sich in Köln nun also mit dem Abstiegskampf befassen. "Wir können alle die Tabelle lesen. Wir sind definitiv in Gefahr, das ist uns allen bewusst ", sagte Geschäftsführer Philipp Walter dem SID. Bei einem Abstieg des achtmaligen Meisters "müsste alles neu sortiert und auf den Prüfstand gestellt werden. Für einen Standort wie Köln wäre das existenzbedrohend."

Walter nimmt wie Krupp die Mannschaft in die Pflicht: "Es ist jetzt an den Spielern, ihren Job zu erledigen." Seinem Coach, der erst vor zwei Wochen seinen Vertrag "langfristig verlängert" hatte, stärkte er den Rücken: "Es gibt keinen, der keine Fehler gemacht hat. Ich bin davon überzeugt, dass Uwe der richtige Mann für uns ist."

NRW-Abstiegsrennen mit Köln, Krefeld und Iserlohn