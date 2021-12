München war in der Anfangsphase die aktivere Mannschaft und ging in Führung: Bei EHC-Überzahl wurde Jonathon Blum (7.) am linken Pfosten mit einem Querpass von Frederik Tiffels bedient. Eine Minute später verhinderte der Pfosten den zweiten Münchner Treffer durch Austin Ortega. Anschließend glich Köln nach einer schönen Kombination durch Landon Ferraro (11.) aus. Spätestens ab diesem Zeitpunkt lieferten sich die Teams ein Duell auf Augenhöhe.

Im zweiten Drittel schoss Yasin Ehliz (22.) München mit einem Abstauber erneut in Führung. Für die Antwort benötigte Köln jedoch nur zehn Sekunden, als Marcel Müller (22.) den Rebound nach einem Schuss von Julian Chrobot nutzte. Drei Sekunden vor Ablauf eines bis dahin schwachen Kölner Powerplays zog Moritz Müller von der blauen Linie ab, Alexander Oblinger (29.) traf im Nachschuss zum 3:2 für die Haie.

Kurioses Tor im Schlussdrittel

Trevor Parkes (34.) hatte für München den Ausgleich auf der Kelle, scheiterte aber am Pfosten. Nach einem starken Check von Jon Matsumoto (36.) gegen Patrick Hager startete der Kölner ein Solo und schloss von rechts ins lange Eck zum 4:2 ab. Während einer Zeitstrafe gegen Chrobot brachte Tiffels (38.) München aus dem Getümmel vor dem Haie-Tor heraus wieder auf 4:3 ran.

Kurz nach Beginn des Schlussabschnitts erzielte Köln das nächste Powerplay-Tor zum 5:3: Oblinger beförderte den Puck mit einem Querschläger aus kurzer Distanz in die Luft, und die Scheibe fand nach einem Kontakt mit Kölns Zach Sill (41.) irgendwie den Weg ins Tor. Köln verteidigte leidenschaftlich, München kam nur noch zum Anschluss durch Ben Street (59.).

DEG feiert Sieg über Schlusslicht Bietigheim

Nach zwei Auswärtssiegen gewann die Düsseldorfer EG auch ihr Heimspiel gegen Schlusslicht Bietigheim Steelers mit 4:1 (0:0, 2:1, 2:0). Nach einem guten Auftakt der Gäste hatte Düsseldorf die erste zwingende Möglichkeit der Partie, als Stephen Macaulay (7.) die Scheibe knapp am rechten Pfosten vorbei chippte. Auch während des ersten Powerplays hatte die DEG einige gute Abschlüsse. Bietigheim verteidigte aggressiv und störte immer wieder erfolgreich den Düsseldorfer Spielaufbau.

Im zweiten Drittel erhöhte DEG den Druck und ging in Führung: Vom rechten Bullykreis aus schob Daniel Fischbuch (24.) Steelers-Keeper Sami Aittokallio die Scheibe durch die Beine. Zwei Minuten später erhöhte Paul Bittner (26.) auf 2:0: Nach einem Fischbuch-Schuss von der blauen Linie sprang der Puck bei einer Aittokallio-Parade Markus Kojo ins Gesicht, Bittner reagierte vor dem Tor am schnellsten.

Steelers treffen in ihrem ersten Powerplay

Anschließend spielte Bietigheim offensiver. In der 33. Minute traf Düsseldorfs Cedric Schiemenz aus halbrechter Position den Pfosten, im direkten Gegenzug scheiterte Bietigheims Riley Sheen am Aluminium. Während ihrer ersten Überzahl gelang den Steelers das 1:2, DEG-Keeper Mirko Pantkowski war bei einem durch Marco Nowak abgefälschten Schuss von Brendan Ranford (36.) machtlos.

Im letzten Drittel stand bei einem Versuch von Düsseldorfs David Trinkberger (43.) aus kurzer Distanz erneut der Pfosten im Weg. Die DEG war weiter das bessere Team, aber auch Bietigheim hatte vereinzelte Chancen. Bei einem Düsseldorfer Konter legte Brendan O'Donnell ab auf Alexander Barta (50.), der die Scheibe von rechts ins kurze Eck schoss und auf 3:1 stellte. Gut zwei Minuten traf Jerry D'Amigo ins leere Bietigheimer Tor zum 4:1.

Krefeld unterliegt Straubing

Die Krefeld Pinguine mussten eine 1:5 (0:2, 1:0, 0:3)-Niederlage gegen die Straubing Tigers hinnehmen. Taylor Leier (14.) brachte Straubing in Überzahl in Führung, Ian Scheid (19.) erhöhte kurz vor Ende des ersten Drittels auf 2:0. Im Mittelabschnitt verkürzte Krefelds Alexander Weiss (32.) auf 1:2, doch Andreas Eder (42./53.) entschied die Partie mit einem Doppelpack. Taylor Leier (57.) setzte mit dem 5:0 den Schlusspunkt. Nach der 16. Saisonniederlage belegen die Pinguine Tabellenrang elf.

Stand: 12.12.2021, 21:09