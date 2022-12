"Das war heute einfach nicht genug von uns" , sagte Münchens Verteidiger Konrad Abeltshauser nach dem Spiel und erkannte die gute Leistung der DEG an: "Düsseldorf hat richtig gut gestanden und wir haben teilweise zu kompliziert gespielt."

München macht Druck, DEG geht in Führung

Düsseldorf begann mutig und hatte die erste gute Möglichkeit durch den früheren Münchner Philip Gogulla (5.), der nach einer schönen Kombination aus halbrechter Position mit einer Direktabnahme an EHC -Keeper Mathias Niederberger scheiterte. Anschließend setzten die selbstbewussten Hausherren die DEG mit viel Geschwindigkeit unter Druck, Chris DeSousa (7.) schlenzte den Puck knapp am rechten Pfosten vorbei.

Bei der ersten Düsseldorfer Überzahl konterte München, Düsseldorfs Keeper Hendrik Haukeland parierte glänzend gegen den auf ihn zulaufenden Patrick Hager (9.). München blieb spielbestimmend, konnte seine Überlegenheit aber nicht in Tore ummünzen. Stattdessen schlug die DEG kurz vor Drittelende eiskalt zu: Cedric Schiemenz brachte die Scheibe von der linken Bande vor das Tor zu Svensson (19.), der den Schläger reinhielt und ins kurze Eck traf.

München gelingt Ausgleich, Ebner antwortet

Im Mittelabschnitt bot sich zunächst ein ähnliches Bild. München machte Druck, fand gegen die aufmerksame und körperlich robuste DEG-Defensive aber selten ein Durchkommen. Und die DEG wurde immer stärker. Gogulla (24.) hatte nach einem Scheibenverlust von Daryl Boyle die Chance auf das 2:0, traf aber nur den Pfosten. Einen wuchtigen Schuss von Harper (29.) aus dem Rückraum konnte Niederberger abwehren.

Im ihrem zweiten Powerplay gelang den Münchnern aber der Ausgleich. Zach Redmond brachte den Puck von rechts scharf vor das DEG-Tor, Parkes (32.) staubte im Getümmel am langen Pfosten ab. Düsseldorf hatte beinahe die direkte Anwort durch Gogulla (33.) parat, dieser ließ die Großchance aber liegen. Trotzdem ging die DEG erneut in Führung. Nicolas Geitner legte im Rückraum quer für Ebner (37.), der per One-timer in den Winkel traf - sein erstes Saisontor.

DEG schlägt nach Ausgleich erneut zurück

Im letzten Drittel glich München erneut aus. Trevor Parkes (32.) passte von links in den High Slot zu Ortega (43.), der kurz verzögerte und Haukeland mit einem ansatzlosen Schuss überwand. Und wieder schlug Düsseldorf zurück - exakt 60 Sekunden nach dem Ausgleich. Bei einer 2-gegen-1-Situation spielte Fischbuch (44.) einen Doppelpass mit Gogulla und traf aus kurzer Distanz.

München lief immer wieder an, wirklich zwingende Chancen sprangen gegen die weiter stabilen und offensiv verteidigenden Düsseldorfer aber kaum heraus. Stattdessen legte die DEG nach. Nach Beginn eines Powerplays dauerte es zwölf Sekunden, ehe ein Schuss von Kousa (54.) von der blauen Linie im Winkel einschlug - Niederberger war die Sicht versperrt. Harper (59.) setzte mit einem Treffer ins leere Tor den Schlusspunkt.

Iserlohn bezwingt Mannheim in der Verlängerung

Die Iserlohn Roosters legten nach ihrem Sieg in Straubing nach und bezwangen die Adler Mannheim mit 3:2 (1:1, 1:0, 0:1) nach Verlängerung.

Matthew Donovan (12.) brachte Mannheim in Führung, doch noch nicht einmal eine Minute später glich Sven Ziegler (13.) für die Roosters aus. Kaspars Daugavins (29.) bescherte Iserlohn im zweiten Drittel die Führung, Mannheims Borna Rendulic (48.) traf zum 2:2. Es ging in die Verlängerung, in der Emile Poirier nach 58 Sekunden das Spiel für Iserlohn entschied. Die Sauerländer belegen in der Tabelle Platz elf, mit einem Punkt Rückstand auf den ersten Pre-Playoff-Platz.

Bailen schießt Köln zum Sieg

Die Kölner Haie setzten sich gegen die Straubing Tigers mit 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) durch und feierten den zweiten Sieg in Folge.

Jason Bast (18.) sorgte im ersten Drittel für die Kölner Führung, die Marcel Brandt (42.) zu Beginn des Mittelabschnitts egalisierte. Nicholas Bailen (53.), der gerade seinen Vertrag in Köln verlängert hat, erzielte den Siegtreffer. Köln liegt einen Rang hinter der DEG auf Platz acht.

Am Freitag (19.30 Uhr) empfängt die DEG die Fischtown Pinguins Bremerhaven, Köln ist bei den Nürnberg Ice Tigers zu Gast. Iserlohn ist erst am Montag gegen Frankfurt wieder im Einsatz.