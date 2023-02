Köln verkürzt Ende des ersten Drittels

Ingolstadt hatte nach wenigen Sekunden die erste gute Gelegenheit durch Frederik Storm (1.), doch Kölns Keeper Mirko Pantkowski war zur Stelle. Nach 69 Sekunden schlug die Scheibe dann aber im Kölner Tor ein: Nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite zog Storm (2.) davon und ließ Pantkowski im Eins-gegen-Eins keine Chance.

Auch Köln kam zu Chancen durch Louis-Marc Aubry (4.) und David McIntyre (8.), doch direkt zu Beginn ihres ersten Powerplays legten die Ingolstädter nach: Mirko Höflin (12.) stocherte den Puck im Gewühl vor dem Tor über die Linie. Die Schiedsrichter überprüften per Videobeweis eine mögliche Behinderung Pantkowskis, gaben den Treffer aber.

Auch beim dritten Ingolstädter Tor gab es einen Videobeweis - und wieder zählte es. Nach einem Pass von Justin Feser von der linken Seite traf Friedrich (17.) die Scheibe in der Mitte mit dem Schlittschuh und beförderte sie so oben rechts in den Winkel.

Die Kölner schlugen vor Ende des ersten Drittels noch einmal zurück. Nach einem Onetimer von Stanislav Dietz holte sich McIntyre (19.) den Rebound und verkürzte aus kurzer Distanz auf 1:3.

Ingolstadt hält Köln auf Distanz

Auch in das zweite Drittel startete Ingolstadt besser - dieses Mal dauerte es 86 Sekunden bis zum nächsten ERC-Tor. Ein abgefälschter Pass landete am Slot bei Tye McGinn (22.), der zum 4:1 traf. Gut eine Minute später stellte Kölns Landon Ferraro (23.) den Zwei-Tore-Abstand wieder her.

Danach begegneten sich die Teams auf Augenhöhe, ehe der ERC 11,8 Sekunden vor der Sirene wieder erfolgreich war. Der auf der rechten Seite von McGinn bediente Ty Ronning (40.) hatte bei ERC-Überzahl viel Zeit und erzielte mit einem wuchtigen Schuss das 5:2.

ERC-Doppelschlag zu Beginn des Schlussabschnitts

Im letzten Drittel gab es zum dritten Mal ein frühes Tor für Ingolstadt - nun bereits nach 29 Sekunden. Jerome Flaake (41.) umkurvte den gerade eingewechselten Kölner Torhüter Oleg Shilin und schob zum 6:2 ein. Köln war nun völlig von der Rolle. 15 Sekunden später sorgte Friedrich (41.) mit seinem dritten Tor für das 7:2, Shilin war erneut machtlos. Ryan Stanton (43.) traf zum 3:7, ehe Mannheims Mathew Bodie (48.) mit dem 8:3 den Schlusspunkt setzte.

Iserlohn entführt Punkte aus Mannheim

Die Iserlohn Roosters dagegen ließen dem Sieg gegen Ingolstadt einen 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)-Erfolg beim Tabellendritten Adler Mannheim folgen und liegen knapp hinter den Löwen Frankfurt, die mit Platz zehn auf dem letzten Pre-Playoff-Platz stehen.

Mannheim hatte im ersten Abschnitt mehr Scheibenbesitz, doch Iserlohn schlug innerhalb von zwölf Sekunden doppelt zu. Nach einem Schuss von Kaspars Daugavins drückte Emile Poirie (15.) die Scheibe zum 1:0 über die Linie. Unmittelbar nach Wiederbeginn landete der Puck glücklich auf der Kelle von Maciej Rutkowski (16.) vor dem Mannheimer Tor - 2:0.

Im zweiten Drittel ließen die Adler einige Möglichkeiten aus, Iserlohn wurde immer wieder mit Kontern gefährlich. Auch im letzten Abschnitt versuchte Mannheim viel, agierte beim Abschluss aber weiter unglücklich. Stattdessen entschied Christopher Brown (60.) die Partie mit einem Empty-Net-Treffer für die Sauerländer.