Die Kölner Haie haben ihre Pleitenserie fortgesetzt und sind nur noch eine Niederlage vom Negativrekord der Deutschen Eishockey Liga (DEL) entfernt. Der achtmalige Meister verlor am Freitagabend (21.02.2020) bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1) nach Verlängerung zum 17. Mal in Folge.

Ausgerechnet am Veilchendienstag (19.30 Uhr) könnten die Haie gegen die Grizzlys Wolfsburg die unrühmliche Marke der Schwenninger Wild Wings von 2003 einstellen. Das Kölner Tor erzielte Marcel Müller (23. Minute).

KEC-Kapitän Müller: "Ganz schlimme Phase"

"Es ist eine ganz schlimme Phase. Wir schaffen es einfach nicht, so ein Spiel zu Ende zu spielen und genug Tore zu machen. Wir sind nicht gut genug", sagte Kapitän Moritz Müller bei "Magenta Sport". Die Haie werden aller Voraussicht nach erst zum dritten Mal die Play-offs verpassen. Fünf Spieltage vor Schluss liegt Köln neun Punkte hinter dem Tabellenzehnten Augsburger Panther.

