Adler Mannheim - Düsseldorfer EG 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Mannheim begann druckvoll, nach nicht einmal einer Minute scheiterte Andrew Desjardins am Pfosten. Die DEG suchte noch nach ihrem Rythmus, als die Adler in Führung gingen: Innen am linken Bullykreis zog Lean Bergmann (7.) nach einem Zuspiel von Desjardins ab und traf präzise oben rechts in den Winkel. Nach zehn Minuten verzeichneten die Adler bereits 11:1-Torschüsse. Gegen Ende des ersten Drittels hatte auch DEG einige Möglichkeiten.

Im zweiten Abschnitt scheiterte Düsseldorfs Brendan O'Donnell (21.) mit einem Onetimer an Dennis Endras im Mannheimer Tor. In der 23. Minute parierte DEG-Keeper Mirko Pantkowski glänzend gegen Tim Wohlgemuth. Mannheim war weiter die klar bessere Mannschaft und erhöhte in der 33. Minute auf 2:0: Ruslan Iskhakov zwang Pantkowski mit schnellen Finten auf die Knie, traf zunächst nur den Pfosten, war aber im zweiten Versuch erfolgreich.

In der 37. Minute räumte Mannheims Joonas Lehtivuori den auf Endras zueilenden Stephen MacAulay ab. Den folgenden Penalty für die DEG vergab Brendan O'Donnell. Der völlig frei stehende Jason Bast (38.) hatte das 3:0 auf dem Schläger, doch die Scheibe knallte an den Pfosten. Nach dem 4:0 für die Gastgeber durch Jordan Szwarz (50.) war die Partie für Düsseldorf so gut wie gelaufen. Paul Bittner (50.) gelang zwar 15 Sekunden später das 1:4, zu mehr reichte es aber nicht mehr. Der DEG fehlten die Nationalspieler Marco Nowak, Daniel Fischbuch (beide positive Corona-Tests) und Tobias Eder (verletzt) spürbar.

Grizzlys Wolfsburg - Kölner Haie 3:2 nach Verlängerung (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Die Wölfe erwischten den besseren Start in einer temporeichen Partie und hatten ihre erste gute Möglichkeit durch Jonas Enlund (7.), der mit einem Schuss auf das kurze Eck an Haie-Keeper Justin Pogge scheiterte. In ihrem ersten Powerplay gab Kölns Maximilian Kammerer einen wuchtigen Schuss auf das lange Eck ab, der mitgelaufene Jon Matsumoto (11.) verpasste den Rebound nur knapp. Kurz vor Ende des ersten Drittels ging Köln in Führung: Matsumoto (18.) überwand mit einem Schlagschuss Grizzlys-Torwart Dustin Strahlmeier, der schlechte Sicht hatte.

Im zweiten Abschnitt erhöhte Köln auf 2:0, als Landon Ferraro (27.) die Scheibe nach Pass von Matsumoto über den Schoner von Strahlmeier in das Tor lenkte. Nur zwei Minuten später kam Wolfsburg zum Anschluss durch Enlund (29.), der Pogge mit einem Schuss ins lange Eck überwand. Kurz vor Ende des Mitteldrittels erzielte Trevor Mingoia (38.) bei Wölfe-Überzahl den Ausgleich. Nach einem torlosen Schlussdrittel ging es in die Overtime, in der Spencer Machacek (62.) für den entscheidenen Treffer sorgte.

Augsburger Panther - Krefeld Pinguine 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Schon nach 46 Sekunden schoss Matthew Puempel Augsburg in Führung, Chad Nehring (14.) erhöhte auf 2:0. Im zweiten Abschnitt kam Krefeld durch Leon Niederberger (29.) zum Anschluss, doch Vincent Saponari (30.) stellte eine knappe Minute später die Zwei-Tore-Führung für die Panther wieder her. Beim erneuten Anschlusstreffer durch Alexander Bergström (55.) zum 2:3 keimte bei den Pinguinen noch einmal Hoffnung auf, zum Ausgleich reichte es aber nicht.

Iserlohn Roosters - ERC Ingolstadt 2:5 (2:1, 0:2, 0:2)

Mit einem Doppelschlag brachten Sven Ziegler (14.) und Eric Cornell (16.) die Roosters mit 2:0 in Front, ehe Christopher Bourque (17.) das 1:2 für Ingolstadt erzielte. Im Mitteldrittel drehten Samuel Soramies (25.) und Justin Feser (30.) die Partie mit ihren Treffern in eine 3:2-Führung für den ERC. Im letzten Abschnitt machten Louis Brune (44.) und Feser (57.) für die Gäste alles klar. Für die Roosters, die in der Tabelle nur noch knapp vor dem Vorletzten Bietigheim Steelers und Schlusslicht Schwenninger Wild Wings stehen, war es die sechste Niederlage in Serie.

Stand: 23.12.2021, 21:50