Zunächst Pre-Play-offs ohne NRW-Beteiligung

In den Pre-Play-offs werden in den Begegnungen zwischen Bremerhaven und Nürnberg sowie zwischen Straubing und Berlin die letzten beiden Viertelfinalisten ermittelt. Gespielt wird in der Serie "best of three", in der zwei Siege zum Weiterkommen nötig sind. Ab dem Viertelfinale wird im Modus "best of seven" gespielt, wobei vier Siege nötig sind.

Im Gegensatz zur Hauptrunde gibt es in den Play-offs keine Penaltyschießen. Bei Gleichstand werden die 20-minütigen Verlängerungen solange fortgesetzt, bis das entscheidende Tor fällt ("Sudden Death"). In der Verlängerung gibt es kein Powerbreak, sondern es wird weiter mit fünf Feldspielern plus Torwart gespielt.

