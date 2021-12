Kurz vor Schluss fällt die Entscheidung

Im dritten Drittel glichen sich die beiden Teams lange aus, beide suchten jedoch ihr Heil in der Offensive. Nahezu minütlich kamen die Offensivreihen zum Abschluss, doch das entscheidende Erfolgserlebnis hatten dann die Schwenninger Stürmer. Will Weber brachte die Gäste in der 57. Minute in Führung und bescherte dem bis dato Tabellenletzten einen wichtigen Sieg, den Travis Turnbull mit einem Empty-Net-Goal absicherte (60.).

Krefeld bleibt damit weiter bei 38 Punkten auf Rang zwölf, Schwenningen liegt mit vier Zählern Rückstand direkt hinter dem NRW-Klub. Bereits am Dienstag (28.12.2021) geht es für die Pinguine mit einem Auswärtsspiel weiter. Krefeld gastiert dann bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven.

