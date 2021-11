DEL: Krefeld Pinguine verlieren bei Reimer-Rekord

798 Punkte - so viele hat Patrick Reimer nun in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verbucht. Ein Tor und ein Assist beim 3:2-Sieg seiner Nürnberger gegen die Krefeld Pinguine machten ihn am Mittwochabend zum alleinigen Rekordhalter der Liga.