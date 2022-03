Abstiegskampf in der DEL: Schlusslicht Krefeld ohne "Feuer und Herz"

" Nichts ", antwortete Krefelds Stürmer Alexander Weiß am Dienstagabend auf die Frage, was ihm nach der mehr als enttäuschenden Leistung der Pinguine in der DEL einfalle.

Es war eine Mischung aus Frust, Enttäuschung und Ratlosigkeit, die sich am Dienstagabend um kurz vor 22 Uhr in der Krefelder Arena ausbreitete. Wenige Minuten zuvor wurden die Krefeld Pinguine mit einer 1:7-Klatsche von den ebenfalls abstiegsbedrohten Iserlohn Roosters vorgeführt.