Die Düsseldorfer EG hat im dritten Derby mit den Krefeld Pinguinen den zweiten Sieg eingefahren. Das Team aus der Landeshauptstadt setzte sich am 29. Spieltag am Freitag (20.12.2019) knapp mit 4:3 (1:1, 3:1, 0:1) in Krefeld durch und feierte den 16. Saisonsieg. Für die Pinguine war es die 21. Niederlage.