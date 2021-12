Kölner Haie - ERC Ingolstadt 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:1 (OT))

Ingolstadt war zwar spielbestimmend, aber Goalie Thomas Pöpperle verhinderte einen Kölner Rückstand. 22 Schüsse gaben die Ingolstädter im ersten Drittel ab, die Haie kamen nur zu neun Abschlüssen. Dennoch ging es mit einem 0:0 in die erste Pause.

Im Mitteldrittel gab es schließlich die ersten Treffer: Zunächst gingen die Gäste aus Ingolstadt in Führung, Mirko Höfflin traf (26.). Aber nur eine Minute später besorgte Maury Edwards im Powerplay den Ausgleich für Köln(27.).

Schließlich erzielten die Haie im Schlussdrittel zum ersten Mal eine Führung in diesem Spiel. Jon Matsumoto traf zum 2:1 (54.). Aber kurz vor Schluss machte Wayne Simpson noch den Ausgleich (58.). So ging es in die Verlängerung, in der David Warsofsky mit seinem Treffer zum 3:2 für die Kölner Niederlage sorgte (65.).

Nächster Gegner: Nürnberg

Für die Kölner Haie geht es am Dienstag gegen die Nürnberg Ice Tigers weiter (21.12., 19:30 Uhr).