Mit Pogge und ein bisschen Glück: Kölner Haie bejubeln Viertelfinal-Einzug

"Heute gibt es nichts auszusetzen" , zeigte sich Haie-Kapitän Moritz Müller nach der Partie zufrieden. "Wir wollten heute den Sack zumachen. Wir sind cool geblieben nach dem ersten Drittel, weil wir wussten, dass der Moment kommt, in dem wir zurück ins Spiel kommen. Am Ende ist immer ein bisschen Glück dabei, aber das haben wir uns verdient in letzter Zeit."

Entscheidendes Tor mit Glück““

Glück war dabei, weil der Puck beim entscheidenden Tor von Matsumoto in der zehnten Minute der Verlängerung vom Schlittschuh von Ingolstadts Colton Jobke ins Tor ging. Eigentlich wollte Matsumoto nämlich querlegen.

Aber wie Müller sagte, haben sich die Haie dieses Glück in der vergangenen Woche auch erabeitet. Denn im Grunde genommen hat die Mannschaft von Trainer Uwe Krupp eine verkorkste Hauptrunde gespielt. Zwischenzeitlich verloren die Haie sogar zehn Spiele in Folge. Bis kurz vor Hauptrunden-Schluss hatten in Köln wohl die Wenigsten an die Playoffs gedacht. Stattdessen mussten sich die Haie sogar mit einem möglichen Abstieg auseinandersetzen. Zahlreiche Corona-Infektionen und verletzte Leistungsträger waren die Gründe dafür.

Drei Siege im Saison-Endspurt

Pünktlich zum Saisonendspurt konnte Krupp aber endlich wieder aus dem Vollen schöpfen und prompt gab es drei Siege aus den letzten drei Hauptrundenspielen, darunter ein beeindruckendes 9:1 gegen den direkten Playoff-Konkurrenten Bietigheim Steelers. So sicherten sich die Haie letztlich Rang zehn und damit den letzten Pre-Playoff-Platz.

Statt in der DEL 2 sind die Kölner nun mittendrin im Kampf um die Meisterschaft. Die nächste Aufgabe wird aber alles anderes als leicht. Gegner sind die Eisbären Berlin, Ex-Team von Uwe Krupp und Tabellenerster der Hauptrunde. In der regulären Saison haben die Haie alle vier Partien gegen die Hauptstädter verloren, das letzte Aufeinandertreffen im Februar gar mit 1:7. Spiel eins steigt am Sonntag (14 Uhr) in Berlin.