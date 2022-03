Von den vergangenen 21 Spielen hatten die Kölner Haie nur drei gewonnen und waren in den Tabellenkeller in der DEL gerutscht. Am Dienstag ist der nächste Sieg dazu gekommen. Die Kölner gewannen das Abstiegsduell gegen den Tabellenletzten Krefeld Pinguine mit 4:2 (1:1, 1:1, 2:0). Landon Ferraro (20., 50.), Alexander Oblinger (27.) und Andreas Thuresson trafen für die Kölner. Anton Berlyov (16.) und Leon Niederberger (23.) hatten die Pinguine zwei Mal in Führung gebracht.