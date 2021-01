In der Folge kam Krefeld dann jedoch besser ins Partie, zeigte vor allem physisch viel Präsenz. Das wurde mit dem 1:1 nach vier Minuten belohnt. Martins Karsums, der zuvor schon beim 3:6 gegen die Düsseldorfer EG ein Tor erzielt hatte, traf mit einem sehenswerten Schlenzer in den Winkel.

Anschließend zeigte sich dann aber wieder, dass es für Teams, die schon in keiner guten Situation sind, oft dann auch recht unglücklich läuft. KEV-Goalie Sergei Belov wehrte einen Schuss sicher ab, doch der Puck rutschte langsam aus seinem Schoner. Haie-Stürmer Jon Matsumoto erkannte die Chance und stocherte den Puck ins Tor zum 2:1 (12. Minute).

Krefeld bemüht, Köln eiskalt

Im zweiten Drittel schlug dann auch Kölns zweiter Top-Stürmer zu. Nach einem tollen Angriff schoss Frederik Tiffels den Puck zum 3:1 ins Tor, der 25-Jährige traf in allen Spielen der bisherigen Saison.

Pech hatte Krefeld dann beim 1:4 wieder, als die Schiedsrichter erst nach langer Beratschlagung entschieden, das Tor von Marcel Barinka anzuerkennen. Der Kölner hatte einen Schuss abgefälscht, dabei jedoch den Schläger sehr weit oben gehabt.

Der KEV präsentierte sich dennoch gerade in der Offensive recht stark und kam immer wieder zu Chancen. In der 31. Minute wurden die Mühen dann auch belohnt, Haie-Goalie Hannibal Weitzmann konnte wiederholt einen Schuss abwehren, der Puck landete jedoch auf seinem Beinschoner und von dort aus im eigenen Tor. Als Torschütze wurde Brett Olson eingetragen. Doch nur Sekunden vor der Sirene stellte Marcel Müller nach einem erneuten Fehler von KEV-Keeper Belov den alten Abstand wieder her.

Schnelles Tor sorgt für die Entscheidung

Sollte Krefeld in der letzten Drittelpause noch einmal Hoffnung auf eine Wende geschöpft haben, so wurde die schnell wieder gedämpft. Dominik Tiffels, der Bruder von Frederik, erzielte in der 43. Minute das 6:2 für die Haie. Lucas Dumont erhöhte wenig später sogar nochmals auf 7:2 (49.).

Kölner Spitzenspiel in Berlin

Nach drei Siegen in Folge wollen die Haie am Freitag im Auswärtsspiel bei den Eisbären Berlin (20.30 Uhr) nachlegen. Krefeld hat am Samstag die nächste Chance auf die ersten Punkte in dieser Saison gegen Bremerhaven (17.30 Uhr).

DEG holt nur einen Punkt

Bereits am Nachmittag hatte die Düsseldorfer EG auch ihr zweites Heimspiel der Saison verloren. Gegen die Grizzlys Wolfsburg verloren die Rheinländer nach Verlängerung mit 4:5 und rutschen dadurch auf den vorletzten Tabellenplatz der Gruppe Nord ab.

Die DEG verlor gegen Wolfsburg nach Verlängerung

Schon 19 Sekunden nach Spielbeginn hatte Valentin Busch die Wolfsburger in Führung gebracht. Zudem waren Jordan Boucher (17.), Phillip Bruggisser (40.) und Phil Hungerecker (57.) in der regulären Spielzeit für die Gäste erfolgreich, ehe Garrett Festerling 32 Sekunden nach Beginn der Verlängerung das Siegtor erzielte.

Der Doppelschlag von Marco Nowak (23.) und Alexander Karachun (25.) sowie die Treffer von Eugen Alanov (50.) und Daniel Fischbuch (60.) reichten aufseiten der Düsseldorfer jeweils nur für den Ausgleich.