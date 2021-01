Saveljev erklärte zuletzt, die Talentförderung stehe beim KEV im Vordergrund. "Die Strategie, auf junge Spieler zu setzen und sie zu entwickeln, ist auch wichtig als Vorbereitung für die nächste Saison" , blickte er voraus. Und weiter: "In diesem Spieljahr werden wir am meisten für unsere Entwicklung und die Grundbasis für nächstes Jahr geben."

Nachwuchs-Goalie Quapp überzeugt gegen DEG

Doch erst einmal gilt es, die aktuelle Saison zu bestreiten. Am Sonntag (19.30 Uhr) steht das Rheinderby gegen die Kölner Haie an. Nachwuchs-Goalie Nikita Quapp, 17 Jahre alt, feierte gegen die DEG am Mittwoch ein ordentliches Debüt und könnte auch gegen den KEC wieder Spielzeit bekommen. Allerdings ist es auch möglich, dass Stammtorhüter Sergei Belov bis dahin seine Verletzung auskuriert hat.

Junioren-Nationalspieler Quapp steht seit dieser Saison bei den Pinguinen unter Vertrag. Er hatte zuletzt in der DEL 2 und in der Oberliga Trainings- und Spielpraxis gesammelt und wurde nun lizensiert, wie der KEV am Donnerstag mitteilte.

Haie nach Auftaktpleite nun auf Kurs

Weiter südlich am Rhein sieht die Situation etwas anders aus. Vor der Saison hatte zwar noch lange Ungewissheit geherrscht, ob die Kölner Haie, die aufgrund des Zuschauerverbots auf rund 80 Prozent ihrer Einnahmen verzichten müssen, überhaupt an der Saison teilnehmen werden. Ein finanzieller Kraftakt in Zeiten ungewisser Rahmenbedingungen stand und steht wohl noch bevor.

Sportlich sieht es allerdings ganz gut aus: Zum Auftakt verlor der KEC zwar gegen die DEG (4:5 n.P.), gewann aber die folgenden Auswärtsspiele gegen Bremerhaven (4:3) und Wolfsburg (5:4 n.P.).

Heimrechttausch zwischen Köln und Krefeld

Die Partie am Sonntag wird, anders als ursprünglich geplant, in Krefeld stattfinden. Hintergrund für den Heimrechttausch ist die Belegung der Kölner Arena. Der Tausch fand auf Bitte der Betreiber statt. Im Gegenzug wird nun das für den 28. Februar geplante Duell der beiden Mannschaften in Köln ausgetragen.