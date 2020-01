Pinguine die bessere Mannschaft

Die erste große Chance des Spiels hatten die Haie, aber Kevin Gagné brachte den Puck nach einem Konter aber nicht an Pinguine-Goalie Jussi Rynnäs vorbei. Ein Kölner Treffer hätte den Spielverlauf im ersten Drittel aber auf den Kopf gestellt, denn Krefeld war die bessere Mannschaft. Aber sowohl Daniel Pietta (12.), Vinny Saponari als auch Laurin Braun konnten aussrichtsreiche Abschlusspositionen nicht nutzen.

Auch der zweite Durchgang begann mit druckvollen Pinguinen, die dann fünf Minuten in Überzahl spielen durften. Kölns Marcel Müller erwischte Krefelds Grant Besse bei einem Check am Kopf. Die Schiedsrichter schickten den Kölner frühzeitig zum Duschen und sprachen eine fünf-Minuten-Strafe plus Spieldauer aus.

Krefeld eiskalt

Und die Pinguine nutzten die Überzahl eiskalt aus. Nach einem Gewühl vor dem Kölner Tor schaltete Jeremy Welsh am schnellsten und drückte den Puck aus kurzer Distanz über die Linie (25.). Nur eine Minute später hätte es fast 2:0 gestanden, aber Pietta brachte den Puck nicht an Haie-Goalie Hannibal Weitzmann vorbei. Stattdessen fiel der Ausgleich: Alexander Oblinger haute einen Querschläger von Dominik Tiffels sehenswert unter die Latte (32.). Der Treffer wirkte wie ein Weckruf für die Kölner, die fortan deutlich offensiver agierten.

So drängten die Haie zu Beginn des dritten Drittels auf den zweiten Treffer, konnten dabei aber auch eine zweifache Überzahl nicht nutzen. Stattdessen wurden die Kölner kalt erwischt. In der 48. Minute landete der Puck vor dem Schläger von Jacob Lagacé, der ihn kompromisslos ins Tor hämmerte. Aber damit nicht genug: Sieben Minute vor dem Ende fälschte Taylor Aronson einen Querpass von Laurin Braun unglücklich ins eigene Tor ab. Es war die endgültige Entscheidung.

Haie reisen nach München

Die Haie haben nun die nächste knifflige Aufgabe vor der Brust. Am kommenden Freitag (10.01.2020) treten die Kölner auswärts beim EHC Red Bull München an. Die Pinguine spielen zur gleichen Zeit bei den Thomas Sabo Ice Tigers in Nürnberg.