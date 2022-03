Auftakt nach Maß für die DEG

Den ersten Torschuss der Partie gab Wolfsburgs Chris DeSousa (2.) ab, dessen Versuch in der Fanghand von DEG-Keeper Hendrik Hane landete. Kurz darauf landete der erste Torschuss Düsseldorfs im Tor: Der hinter dem Wölfe-Tor postierte Carter Proft legte auf Jerry D'Amigo (2.) ab, der die Scheibe über die Linie drückte.

Die Hausherren blieben das bessere Team. Grizzlys-Torwart Dustin Strahlmeier parierte innerhalb von zwei Minuten gefährliche Versuche von Stephen MacAuley, Proft und Tobias Eder (9./10.). Trotz der Düsseldorfer Überlegenheit schaffte Wolfsburg gegen Ende des ersten Drittel den Ausgleich: Jonas Enlund (18.) verwandelte den Rebound nach einem Schuss von DeSousa.

Wölfe gleichen erneute DEG-Führung umgehend aus

Im zweiten Abschnitt schlug die DEG wieder zu: Nach einem Schuss der Wölfe konterte Düsseldorf über MacAuley (23.), der vor Strahlmeier eiskalt blieb und zum 2:1 traf. Die Freude hielt aber nur kurz an. 87 Sekunden später glich Wolfsburgs Julian Melchiori (24.) mit einem strammen Handgelenkschuss von der rechten Seite aus, DEG-Torwart Hane war die Sicht verdeckt.

Die Grizzlys waren nun deutlich besser im Spiel und entwickelten mehr Torgefahr. Hane (31.) verhinderte bei einem Onetimer von Fabio Pfohl mit einer Blitzreaktion den Rückstand für Düsseldorf.

Grizzlys schlagen früh im letzten Drittel zu

Im letzten Drittel legte die Wolfsburger einen Traumstart hin. Enlund zog in den Slot und passte zu DeSousa (42.), der Hane mit einer Direktabnahme keine Chance ließ. Düsseldorf tat sich anschließend schwer und fand nicht mehr in die Spur. 15 Sekunden vor Spielende gab Brendan O'Donnell einen harten Schuss auf das kurze Eck ab, den Strahlmeier etwas glücklich mit den Schonern abwehrte.

Frühe Führung für Iserlohn in Köln

Im Spiel bei den Kölner Haien ging Iserlohn bereits in der vierten Minute durch Eugen Alanov in Führung. Köln kam kurz vor Ende des ersten Drittels zum Ausgleich, als Mark Olver (18.) den Schläger in einen Drehschuss von Marcel Müller hielt. In einer umkämpften Partie gelang den Haien im zweiten Abschnitt die Führung durch Alexander Roach (30.), der im Nachschuss traf.

Im letzten Drittel glich Iserlohn durch einen Gewaltschuss von Alec McCrea (51.) aus. In der Overtime dauerte es keine Minute, ehe Joseph Whitney nach einem langen Pass den Siegtreffer für die Sauerländer erzielte.

Krupp nimmt Spieler in Schutz