DEL: Kölner Haie stehen vor einer schweren Heimspielserie

Nach den Berlinern, die gerade als Tabellen-13. etwas durchhängen, folgen mit Adler Mannheim und EHC München innerhalb von sieben Tagen zwei weitere Schwergewichte der Liga. Zum Abschluss der Heimserie steht nach zehntätiger Pause (wegen des Deutschland Cups in Krefeld) mit den Nürnberg Ice Tigers der vermeintlich leichteste Gegner auf dem Programm.

Herausforderungen fürs Team - Unterhaltung für die Fans