Haie starten selbstbewusst gegen harmlose Nordlichter

Im Duell mit dem DEL-Tabellenführer versteckten sich die Kölner Haie überhaupt nicht. Direkt zum Start machte das Krupp-Team Druck. Die Pinguins hatten nur wenig Puckbesitz und wenn, dann verteidigte Köln konsequent.

So erzielte Bast folgerichtig das 1:0. Vorangegangen war eine Unsicherheit vor dem eigenen Kasten, aber das Umschaltspiel lief einwandfrei. Bast war dann plötzlich durch, der Kanadier umkurvte Bremerhaven-Goalie Maximilian Franzreb und verwandelte.

McIntyre schaltet bei Glötzls Distanzschuss schnell

Auch in Drittel zwei hielt Köln das spielerische Zepter fest in der Hand. Die Haie pressten und erzwangen das zweite Tor des Abends durch McIntyre. Ein lehrbuchhafter Angriff: In Maximilian Glötzls Versuch aus der Distanz hielt McIntyre die Kelle rein - unhaltbar für Franzreb.

Im Anschluss überzeugte Köln auch im Unterzahlspiel bei der ersten kleinen Strafe für Zach Sill. Nur ein paar Minuten später erhöhte Kammerer dann technisch versiert auf 3:0 für die dominanten Gastgeber. Zu diesem Zeitpunkt wartete Bremerhaven noch auf den ersten Torschuss im zweiten Drittel.

Haie bringen Sieg souverän nach Hause

Im Schlussdrittel änderte sich an den Kräfteverhältnissen nicht viel. Köln ließ es allerdings etwas ruhiger angehen, baute ein ums andere Mal konzentriert von hinten das Spiel auf.

Weil Haie-Verteidiger Stanislav Dietz für zwei Minuten vom Eis musste, ging Fischtown-Coach Thomas Popiesch früh volles Risiko. Er nahm Franzreb runter und ließ in doppelter Überzahl spielen.

Dies brachte aber auch nicht den gewollten Ertrag. Stattdessen verpasste Bast mit seinem zweiten Tor des Abends Bremerhaven den Knockout. Matsumoto trug sich auch noch ein in die Torschützenliste, er wurde präzise von Julian Chrobot im Slot bedient und schob ein.

Quelle: jti