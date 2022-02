" Haie-Heimspiel mit Open-Air-Veranstaltung vergleichbar"

Neben dem Sicherheitskonzept, dem Verweis auf die Disziplin der Fans und der Corona-Entwicklung der letzten Wochen führte Geschäftsführer Philipp Walter auch an, dass die Belüftung in der Kölner Arena "ein Haie-Heimspiel mit einer Open-Air-Veranstaltung vergleichbar" machten. "Die Erlaubnis von 4.000 Zuschauerinnen und Zuschauern bedeutet in der Arena eine Auslastung von 21 Prozent" , erklärte Walter: "Wir sehen es als unsere Pflicht an, diese Vorgabe auf ihre Verhältnismäßigkeit prüfen zu lassen."