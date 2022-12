DEL: Düsseldorf schlägt Köln im Derby - Iserlohn unterliegt Steelers

Stand: 16.12.2022, 21:56 Uhr

Die Düsseldorfer EG hat am 31. Spieltag in der DEL ihre Siegesserie auf drei Eroflge am Stück ausgebaut und das Derby bei den Kölner Haien gewonnen. Die Iserlohn Roosters mussten sich den Bietigheim Steelers geschlagen geben.