Köln dreht Rückstand im ersten Drittel

Nach den Anfangsminuten ohne klare Torchancen zog Kölns McIntyre (5.) von links vor das Tor und versuchte, Henrik Haukeland zu verladen, doch der DEG-Keeper war zur Stelle. Dabei kassierte Düsseldorfs Alexander Barta eine Strafe wegen Stockschlags - doch die Gäste gingen anschließend in Unterzahl mit ihrem ersten Schuss auf das Tor in Führung. Nach einem Zuspiel von MacAuley umkurvte Eder (6.) Kölns Torwart Mirko Pantkowski und schob mit der Rückhand ein.

Die Haie drängten anschließend auf den Ausgleich und brachten die Scheibe immer wieder vor das DEG-Gehäuse. Nach einem Schuss von Moritz Müller stand Thuresson (11.) goldrichtig und drückte den Puck zum 1:1 über die Linie.

Köln machte weiter Druck, von der DEG kam in dieser Phase kaum etwas. Zach Sill machte die Scheibe an der Bande fest und legte zurück zu Carter Proft, der das Spielgerät direkt quer zum völlig frei stehenden Austin (18.) am linken Bullykreis weiterleitete. Dieser ließ Haukeland mit einem strammen Schuss unter die Latte keine Chance - 2:1 für Köln.

Dominante Haie bauen Führung aus

Im Mittelabschnitt dauerte es nach einer Zeitstrafe gegen Düsseldorfs Eder nur sieben Sekunden, ehe die Haie in Überzahl ihre Führung ausbauten. Ein abgefälschter Schuss von Thuresson landete auf der Kelle von Aubry (22.), der am rechten Pfosten nur noch ins leere Tor einschieben musste.

Der DEG fiel dagegen - auch in Überzahl - wenig ein, ließ oft einen kontrollierten Aufbau vermissen und wurde nur selten zwingend. Stattdessen dominierte Köln. Bei einem Versuch des in der Mitte frei stehenden Thuresson (30.) verhinderte Haukeland mit einer Glanzparade einen höheren Düsseldorfer Rückstand. Ein Schuss von Austin (31.) strich kurz darauf knapp am DEG-Gehäuse vorbei. Nur neun Schüsse auf das Tor gab die DEG bis Ende des zweiten Drittels ab, Köln dagegen 22.

Düsseldorf trifft ins eigene Tor

Das 4:1 für die Hausherren im Schlussdrittel war bezeichnend für den bisherigen Auftritt der DEG: Bei einem Klärungsversuch lenkte der unbedrängte Alec McCrea die Scheibe mit dem Schläger ins eigene Tor, der Treffer wurde McIntyre (49.) zugeschrieben.

In den letzten zehn Minuten gab es noch einmal ein kleines Aufbäumen der Düsseldorfer. Nach einer sehenswerten Kombination legte Ebner vor dem Kölner Tor quer zu MacAuley (53.), der am zweiten Pfosten auf 2:4 verkürzte. Die DEG wirkte nun wesentlich wacher und erspielte sich weitere gute Chancen. Zu einem weiteren Treffer reichte es gegen die gut verteidigenden Haie allerdings nicht mehr. Kölns Bast (60.) setzte mit einem Empty-Net-Treffer den Schlusspunkt.

Iserlohn Roosters bezwingen Löwen Frankfurt

Die Iserlohn Roosters bestätigten ihren positiven Trend und besiegten die Löwen Frankfurt mit 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) - der dritte Sieg in Serie für die Sauerländer, die mit Platz zehn nun den ersten Pre-Playoff-Platz belegen.

Tim Bender (17.) schoss die Roosters zunächst in Führung, Dominik Bokk (18.) glich in Überzahl für die Gäste aus Frankfurt knapp zwei Minuten später aus. Im zweiten Abschnitt sorgten Hubert Labrie (23.) und Eric Cornel (40.) für eine Zwei-Tore-Führung Iserlohns, doch elf Sekunden später verkürzte Yannick Wenzel (40.) für Frankfurt auf 2:3.

Im letzten Drittel bauten Maciej Rutkowski (45.) und Emile Poirier (54.) die Iserlohner Führung aus, ehe Simon Sezemsky (54.) zum 5:3-Enstand traf.