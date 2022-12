Franzreb verhinderte dann gegen Andreas Thuresson (28.) und David McIntyre (29.), dass die Kölner ihre Führung ausbauen konnten. Erst nach der ersten guten Chance durch Miha Verlic (30.) wurden die Bremerhavener wieder besser, ohne jedoch besonders zwingend zu werden.

Oblinger und Sill erweisen Köln Bärendienste

Alexander Oblinger bescherte den Gästen dann die große Möglichkeit zum Ausgleich. Nach seinem hohen Check in den Rücken gerieten die Haie fünf Minuten in Unterzahl, zudem bekam der 33-Jährige eine Spieldauer-Disziplinarstrafe zugesprochen (33.). Auch diese Phase überstanden die Haie recht souverän, doch danach nutzte Bremerhaven die unmittelbar folgende nächste Überzahlsituation. Christian Wejse erzielte aus kurzer Distanz den Ausgleich (39.).

Köln zeigte sich zu Beginn des Schlussabschnitte jedoch gut erholt, doch auch Üffing scheiterte aus wenigen Metern am starken Keeper Franzreb (42.). Dann leistete sich mit Sill aber der zweite Haie-Spieler ein übles Foul, checkte seinen Gegenspieler mit der Schulter am Kopf - die Folge: Fünf Minuten plus Matchstrafe plus Sperre (43.). Und kurz vor Ablauf der Zeitstrafe nutzten dies die Gäste auch, Antti Tyrväinen brachte Bremerhaven in Führung (48.).

Die Haie antworteten offensiv und spielten sich mehrere Chancen heraus, doch Franzreb war immer wieder zur Stelle. Und so blieb es beim 1:2 und beim Rückschlag für die Haie im Kölner Regen.