Köln verpasst in der Schlussphase den Sieg nach regulärer Spielzeit

Eisenmengers Kollege Payerl zielte dagegen erneut etwas genauer. Als die Partie zunehmend verflachte, sorgte der Augsburger unerwartet für den Ausgleich, Payerl fälschte den Puck geschickt zum 2:2 ab (47.). Es war ein Tiefschlag für die Haie, die im Anschluss zunehmend unter Druck gerieten und selbst kaum noch Offensivakzente hatten.

So hätte Payerl in der 53. Minute beinahe seinen dritten Treffer des Abends erzielt, sein Direktschuss aus kurzer Distanz verfehlte das Kölner Tor jedoch knapp. Doch dann stürmten die Haie wieder und suchten die Entscheidung. Ferraro hatte sein zweites Tor auf dem Schläger, traf aber nur die Latte (56.), Sekunden vor dem Schluss schoss Marcel Müller aus bester Position am gegnerischen Gehäuse vorbei (60.).

Thuresson erlöst den KEC

In der Verlängerung hatte Augsburg beim Drei-gegen-Drei den besseren Start, KEC-Keeper Justin Pogge bewahrte Köln jedoch vor der fünften Niederlage in Folge. So gelang Andreas Thuresson in der zweiten Minute der Overtime der Siegtreffer für die Haie.

Am Donnerstag (28.12.2021) steht für die Kölner bereits das nächste Heimspiel an. Diesmal ist der amtierende Meister Eisbären Berlin zu Gast in der Kölnarena.

sho | Stand: 26.12.2021, 19:08